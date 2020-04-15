РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи в среду проведет онлайн-занятие с носителем английского языка, сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

«Вы уже знакомы с онлайн-занятиями по английскому «Simple English», которые еженедельно проводит Анастасия Евсеева. И сегодня хотим вам сообщить необычную новость: на следующее занятие мы пригласили носителя языка! Его зовут Мэтью Фойл, он родом из Ирландии, имеет итальянские корни, живет в Лондоне и очень любит русскую культуру. Разговаривать будем о стереотипах: что о России думают в Ирландии и какие устоявшиеся стереотипы об Ирландии есть в нашей стране», - говорится в сообщении.

Занятие пройдет в среду, 15 апреля, в 19:00. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.