РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Юных жителей Балашихи от 5 лет приглашают принять участие в творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей», конкурсные работы принимаются до 10 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатором конкурса выступает ГКУ МО «Центр 112» при поддержке правительства региона. Основная цель - популяризировать единый номер спасения 112 на территории Подмосковья и объяснить детям принцип работы системы. Конкурс проводится по трем номинациям: «Есть такая профессия», «112 историй», «Семь Я».

«В номинации «Есть такая профессия» принимаются рисунки, фотографии, видеоролики, коллаж художественных изображений, отражающие фрагменты деятельности системы-112 Московской области. В номинации «112 историй» - художественные работы, выполненные в жанре рисунка или плаката, рисованные игры-ходилки, рисунки-головоломки, сборники-альбомы нарисованных историй о службе 112. В номинации «Семь Я» принимается и оценивается командная работа (выполненная всей семьей) по любой из выбранной номинации», - говорится в сообщении.

Победителей будет определять жюри на основе балльной системы. В каждой номинации будет определен один победитель и два лауреата, которые получат дипломы и призы. Награждение пройдет осенью текущего года.

Конкурсные работы принимаются до 10 сентября по электронному адресу: konkurs112@mail.ru. Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте: www.112mo.ru.