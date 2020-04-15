РИАМО - 15 апр. Все без исключения жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции и покидать жилье только по веским причинам, за нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Напоминаем об обязанности исключить выходы из дома, в которых нет острой необходимости, а также о том, что с сегодняшнего дня будет осуществляться строгий контроль передвижения», — заявил зампред правительства Московской области – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что выйти из дома можно в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью, сдачи крови, необходимости ходить на работу, если она не приостановлена, покупки продуктов, лекарств, прогулки с домашним животным на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и выноса мусора.

«В случае нарушения данных требований установлена административная ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области», — подчеркнул Каратаев.

Кроме того, он напомнил, что с сегодняшнего дня в регионе инспекторы ГИБДД начали проверки наличия специальных электронных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. Их отсутствие является нарушением и грозит штрафом.

Зампред подчеркнул, что особое внимание сотрудников подмосковной Госавтоинспекции при проверке пропусков обращено на въезды в крупные города региона. Также наряды подразделений ГИБДД контролируют дороги федерального значения.

В Подмосковье за весь период с момента начала распространения инфекции зарегистрировано 2 315 случаев Covid-2019. Прирост заболевших за минувшие сутки составил 272 случая.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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