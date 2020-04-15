РИАМО - 15 апр. Все без исключения жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции и покидать жилье только по веским причинам, за нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Напоминаем об обязанности исключить выходы из дома, в которых нет острой необходимости, а также о том, что с сегодняшнего дня будет осуществляться строгий контроль передвижения», — заявил зампред правительства Московской области – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.
Он добавил, что выйти из дома можно в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью, сдачи крови, необходимости ходить на работу, если она не приостановлена, покупки продуктов, лекарств, прогулки с домашним животным на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и выноса мусора.
«В случае нарушения данных требований установлена административная ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области», — подчеркнул Каратаев.
Кроме того, он напомнил, что с сегодняшнего дня в регионе инспекторы ГИБДД начали проверки наличия специальных электронных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. Их отсутствие является нарушением и грозит штрафом.
Зампред подчеркнул, что особое внимание сотрудников подмосковной Госавтоинспекции при проверке пропусков обращено на въезды в крупные города региона. Также наряды подразделений ГИБДД контролируют дороги федерального значения.
В Подмосковье за весь период с момента начала распространения инфекции зарегистрировано 2 315 случаев Covid-2019. Прирост заболевших за минувшие сутки составил 272 случая.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 АПРЕЛЯ
- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.
- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.
- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина
Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина?
- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.
- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.
- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.
- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа
- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.
- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.
- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии