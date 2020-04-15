РИАМО - 15 апр. Оперативная обстановка в России за январь – март 2020 года продолжает оставаться стабильной и контролируемой, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Число убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9%, а случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 3,3%. Кроме того, значительно меньше зафиксировано разбоев (на 22,4%) и грабежей (на 8,4%).

«Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%», — отмечается в материале.

Количество изнасилований и покушений на изнасилования снизилось на 31,1%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%. На объектах транспорта число преступлений упало на 10,9%.

Кроме того, зафиксировано снижение количества фактов присвоения или растраты – на 1,7% и умышленных поджогов – на 1,5%.

Однако выросло число киберпреступлений в сфере IT — сразу на 83,9%. В основном именно из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%.

К примеру, в марте число мошенничеств возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа – более чем в два раза.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в России на фоне эпидемии коронавируса возросло число преступлений. Причинами называли потерю гражданами работы и непростую морально-психологическую обстановку, связанную с ограничительными мерами в стране.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.