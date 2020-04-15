РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Самовольно возведенный пятиэтажный многоквартирный дом снесли на улице Магистральной в микрорайоне Кучино Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Подмосковье продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в Балашихе снесен объект самовольного строительства в микрорайоне Кучино, на улице Магистральная, дом №15.

«Недостроенный 5-этажный многоквартирный дом, возведенный на земельном участке с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», был признан самовольным объектом капитального строительства и включен в перечень объектов для ликвидации», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в марте текущего года снесли здание общей площадью около 1400 квадратных метров.

Всего более чем за два года на территории городского округа Балашиха было выявлено 137 объектов незавершенного строительства, из них 76 самовольных объектов. Уже снесено и приведено в соответствие 49 объектов, что составляет порядка 36% от общего количества.

«Работа в этом направлении будет продолжена», - заключается в материале.