РИАМО - 15 апр. Работники поисково-спасательного отряда вскрыли запертую изнутри квартиру, в которой находилась женщина без возможности передвигаться, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне в поселке Радиоцентр Богородского городского округа. В службу экстренных вызовов система-112 поступил звонок от родственников женщины, до которой они второй день не могли дозвониться.

«Когда мы приехали по адресу, связаться с женщиной по телефону не удалось, а дверь была заперта изнутри. В присутствии родственников и сотрудников полиции мы оперативно вскрыли дверь квартиры. На полу лежала женщина и самостоятельно передвигаться не могла», — сообщил спасатель Сергей Темнюк.

На место ЧП приехала бригада медиков, которая оказала женщине помощь.