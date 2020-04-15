РИАМО - 15 апр. В предстоящий четверг в Москве может выпасть более 20% от месячной нормы осадков, дождь и мокрый снег будут сопровождаться сильным ветром, что отобьет у горожан желание нарушить домашний режим, сообщил РИАМО в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что 16 апреля в Москве ожидается самый сильный дождь за весь апрель.

«Завтра за один день может выпасть до 10 миллиметров осадков. Это много, учитывая, что норма - 44 миллиметра. Ожидается мрачная, дождливая и слякотная погода. Еще один важный факт - усиление ветра до 17 метров в секунду. В такую погоду особо не захочется выходить», - сказал Вильфанд.

При этом специалист подчеркнул, что соблюдать режим самоизоляции необходимо не из-за плохой погоды, а ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

«Неважно, какая на улице погода. Должна быть самодисциплина. Сейчас выходить на улицу опасно. Если за окном хорошая погода, то откройте окна, позагорайте на балконе. Но выходить сейчас не надо, независимо от погоды», - заключил Вильфанд.

Соблюдать домашний режим необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. Требование находиться в самоизоляции касается жителей Москвы и Подмосковья всех возрастов.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

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Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

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