РИАМО - 15 апр. В столице дополнительно выделили 7 миллиардов рублей для поддержки москвичей, потерявших работу из-за коронавируса, для получения помощи необходимо встать на биржу труда онлайн, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.
«Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за коронавируса. Как получить поддержку: встать на биржу труда онлайн и оставить необходимые реквизиты. В течение трех-пяти дней на карту придет выплата в размере 19,5 тысячи рублей», – отмечается в материале.
Дополнительно в столице действуют меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми, а также для малого и среднего бизнеса.
Главной задачей власти Москвы называют сохранение зарплат тем, кто находится в самоизоляции. На эти цели бизнес может получить беспроцентные кредиты. Для этого под нулевую ставку в Центробанке РФ зарезервировали 150 миллиардов рублей.
Потерявшим работу гражданам положена поддержка с региональной доплатой. Также на поддержание бизнеса в Москве уже выделили 25 миллиардов рублей.
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15 АПРЕЛЯ
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