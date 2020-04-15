РИАМО - 15 апр. В столице дополнительно выделили 7 миллиардов рублей для поддержки москвичей, потерявших работу из-за коронавируса, для получения помощи необходимо встать на биржу труда онлайн, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.

«Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за коронавируса. Как получить поддержку: встать на биржу труда онлайн и оставить необходимые реквизиты. В течение трех-пяти дней на карту придет выплата в размере 19,5 тысячи рублей», – отмечается в материале.

Дополнительно в столице действуют меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми, а также для малого и среднего бизнеса.

Главной задачей власти Москвы называют сохранение зарплат тем, кто находится в самоизоляции. На эти цели бизнес может получить беспроцентные кредиты. Для этого под нулевую ставку в Центробанке РФ зарезервировали 150 миллиардов рублей.

Потерявшим работу гражданам положена поддержка с региональной доплатой. Также на поддержание бизнеса в Москве уже выделили 25 миллиардов рублей.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

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- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

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- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.