РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. Мытищинский историко-художественный музей проводит онлайн-викторину «Мытищи. Путь к Победе», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«Викторина «Мытищи. Путь к Победе». Их имена увековечены на памятнике «Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Это участники Великой Отечественной войны, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя России. Среди них несколько женщин. Кто они?», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в викторине, необходимо написать ответ в комментарии к посту в Instagram-аккаунте музея. Победитель, правильно ответивший на вопрос, получит приглашение на открытие выставки музея «Мытищи. Путь к Победе». Подсказки размещены на сайте учреждения: https://mytyshimuseum.ru/knigi/.