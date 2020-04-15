РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Подрядные организации приступили к покраске лавочек и урн в парках микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Подрядные организации МБУ «Подольский комбинат благоустройства» и ООО «Зеленхоз» проводят работу по покраске лавочек и урн в скверах и парках, а также промывке бетонных урн, установленных вдоль тротуаров», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне проводится работа по благоустройству дворовых территорий.