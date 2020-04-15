РИАМО - 15 апр. В подмосковном Солнечногорске запустили производство дезинфицирующих лосьонов и гелей, для этих целей переоборудовали предприятие по выпуску декоративной косметики, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мощности предприятия «АВ-Тауэр» позволят обеспечить потребности жителей городского округа в дезинфицирующих средствах. Мы выражаем благодарность бизнесу за оперативное реагирование на потребности населения», – сказал начальник управления экономики и инвестиций округа Виктор Илькевич.

За сутки перепрофилированное предприятие способно произвести примерно 30 тысяч тюбиков дезинфицирующих гелей и лосьонов по 100 миллилитров и около 3 тысяч литров обеззараживающего раствора на основе хлоргексидина для обработки помещений.

Линейка антисептических гелей и лосьонов создана на базе антибактериальных компонентов без использования спирта. Благодаря этому средства являются более щадящими для рук и не сушат кожу.

В настоящее время предприятие ведет переговоры с аптеками на предмет поставок новой продукции. В ближайшие дни жители городского округа Солнечногорск смогут увидеть и приобрести продукцию местного производства.

Сделать индивидуальный заказ на производство антисептических средств можно по телефону: 8 (495) 989-53-01.

По последним данным, в Подмосковье число заболевших коронавирусом составляет 2587 человек, выздоровели за все время 89 пациентов.