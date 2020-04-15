РИАМО - 15 апр. Новый способ мошенничества на фоне распространения коронавирусной инфекции появился в Подмосковье, злоумышленники рассылают СМС от лица портала госуслуг и похищают деньги граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Зафиксированы случаи, когда мошенники звонили людям от лица Пенсионного фонда и просили предоставить номер счета для перечисления денег положенной им выплаты. В других случаях злоумышленники рассылали СМС с сайта, маскирующегося под сайт госуслуг, с информацией о компенсации.

«Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. <…> Помните, что нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС», ­ – сказал зампредседателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Преступники пытаются узнать данные банковской карты человека либо предлагают перевести деньги на сторонний счет под предлогом госпошлины за будущую компенсацию.

Пенсионный фонд и правоохранительные органы напоминают об опасности рассылок, которые могут содержать в себе ложную информацию и ссылки на зараженные вирусами сайты.

Специалисты Сбербанка ранее выявили несколько мошеннических схем связанных с распространением коронавируса.

За сутки в России зафиксировали 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране составляет 24 490 человек. Всего выздоровели 1986 человек.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

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