РИАМО - 15 апр. В городском округе Солнечногорск завершаются работы по созданию инфекционной больницы на 430 пациентов в здании бывшей воинской части, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Все работы завершат до конца апреля. Новая больница сможет вместить 430 человек.

«На сегодня уже выполнен основной объем работ по перепрофилированию в инфекционный стационар. На объекте завершается монтаж вентиляции и системы подачи медицинских газов, внутренняя отделка помещений, ведутся фасадные работы и монтаж входных групп», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что на прилегающей территории рабочие также приступили к благоустройству.

На объекте, общая площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров, трудится 400 человек.