РИАМО - 15 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в хищении 300 тысяч рублей у 80-летней пенсионерки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Заявление в полицию написала пожилая жительница Москвы. Она сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился местным участковым. Он попросил помочь полиции в задержании группы мошенников, для чего якобы необходимо снять с банковского счета крупную сумму. Лжеполицейский рассказал, что об этом узнают преступники, попытаются завладеть деньгами и будут задержаны с поличным.

«Пенсионерка согласилась, отправилась в банк, где сняла 300 тысяч рублей, после чего вернулась домой. Через некоторое время ей перезвонил тот же абонент и сказал, что теперь необходимо срочно сбросить деньги с балкона, что она и сделала», - говорится в сообщении.

Пакет с деньгами подобрал аферист и уехал на машине в неизвестном направлении. Однако пенсионерка запомнила номер авто.

Полиции удалось задержать одного из соучастников, а деньги вернуть доверчивой москвичке. По данному факту возбуждено уголовное дело.