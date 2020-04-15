РИАМО - 15 апр. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила подготовку проекта планировки участка улицы районного значения в Новомосковском административном округе (НАО) с подъездом к железнодорожной станции Остафьево, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Основная цель разработки проекта для этой территории – строительство подъезда к железнодорожной станции Остафьево, расположенной на пересечении городского округа Щербинка и поселений Воскресенское и Рязановское», – отмечается в материале.

Разработанный проект позволит улучшить транспортное сообщение. На данном участке планируют организовать двухполосное автомобильное движение и провести по нему маршрут общественного транспорта.

«Для решения этой задачи между двумя тупиковыми улицами (улицей Южной и Залинейным переулком) построят новую дорогу. Ее протяженность составит 920 метров. Старые участки улично-дорожной сети также ожидает реконструкция», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Подготовку проекта планировки и строительства улицы районного значения с выездами на Варшавское шоссе от улицы Южной до Залинейного переулка (НАО) одобрили на заседании ГЗК.