РИАМО - 15 апр. В Дмитровском городском округе на базе образовательных учреждений откроется «Сырная кафедра», она нужна для обеспечения потребностей сырного кластера региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы сегодня ведем активный диалог с нашими коллегами из Дмитровского городского округа по созданию «Сырной кафедры», чтобы обеспечивать потребности сырного кластера», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что работа ведется в рамках поручения губернатора Московской области по адресной подготовке специалистов для предприятий региона в местных образовательных учреждениях. Открытие кафедр по сырному делу позволит подготовить будущих работников кластера.

Резидентами сырного кластера Подмосковья являются пять компаний, которые построят шесть производств. Сырный кластер в Дмитровском городском округе заработает на полную мощность в 2023-2024 годах. К этому сроку предприятия станут производить около 20 тысяч тонн продукции.