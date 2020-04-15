РИАМО - 15 апр. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна SSJ100 Дениса Евдокимова, который в мае 2019 года совершил грубую посадку в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В следственном органе полагают, что действия командира по управлению самолетом привели к разрушению и возгоранию самолета. В результате ЧП погибли 40 пассажиров, один член экипажа, еще 10 человек получили травмы.

«В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с другими доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Кроме того, в СКР подчеркивают, что эксперты проанализировали данные бортовых регистраторов и пришли к выводу, что во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота.

Таким образом, уголовное дело отправляют в Генеральную прокуратуру России. А Евдокимова обвиняют по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба»).