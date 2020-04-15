РИАМО – 15 апр. До конца апреля в столице не стоит ждать потепления, в городе сохранится прохладная погода, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду снегопады накрыли территорию Центральной России. Снег пошел и в Москве. В 12 часов дня температура в городе составляла плюс 4,6 градуса, хотя обычно в середине второго весеннего месяца она бывает в пределах плюс 10-12 градусов.

«И до конца текущей недели рассчитывать на весеннее тепло не стоит. Дело в том, что циклон будет крайне медленно перемещаться по европейской части страны на восток, затягивая в свою циркуляцию все новые и новые порции холодного воздуха», – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что на существенное потепление до конца этого месяца москвичам можно не рассчитывать.

В ближайшие дни в мегаполисе температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. По ночам столбики термометров в Москве будут опускаться до 0 градусов, в Подмосковье – до 0 – минус 3 градусов, днем в городе – плюс 5-7, на территории области – плюс 3-8. Также ожидаются осадки смешанной фазы – дождь и мокрый снег.