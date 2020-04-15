РИАМО - 15 апр. Репетиции парада Победы начались в Московской воздушной зоне, для этого был установлен временный режим использования воздушного пространства 15, 17, 20 и 22 апреля, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Резервные дни назначили на 16, 21, 23, 24 апреля.

«Ограничения, которые ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» планирует вводить в Московской воздушной зоне в связи с этим событием в апреле, являются минимальными», - отмечается в материале.

Авиакомпании и аэропорты заранее извещают об ограничениях, которые согласовали с Федеральным агентством воздушного транспорта, с помощью NOTAM.

Чтобы обеспечить безопасность полетов в эти дни, введут ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга (Грабцево), Остафьево.

Отдельно установят временный режим ИВП для проведения генеральных репетиций и для воздушной части парада над Москвой.

В параде планируют задействовать 75 воздушных судов Минобороны РФ. На данный момент провели уже четыре тренировки над площадкой подмосковного полигона «Алабино». Задержек рейсов в московских воздушных гаванях из-за этого не было.

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