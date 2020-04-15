РИАМО - 15 апр. В рамках муниципальной программы «Образование» объявлены конкурсы на поставку продуктов для организации гарантированного питания в образовательных учреждениях Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовано восемь закупок на поставку продуктов для организации гарантированного питания в образовательных учреждениях», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Поставка продуктов осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Одинцовского городского округа. Поставка будет осуществляться до конца 2020 года.