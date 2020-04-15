РИАМО – 15 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока не принималось решение о привлечении врачей министерства обороны РФ для помощи гражданским врачам во время пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Президент России Владимир Путин не исключал возможность привлечения этих специалистов для борьбы с коронавирусом.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось и не озвучивалось президентом России», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин имел в виду уже имеющийся у военных специалистов опыт, который они наработали в горячих точках.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. Из них в Москве - 1774 случая и в Подмосковье – 272.

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15 АПРЕЛЯ

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