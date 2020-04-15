РИАМО – 15 апр. Агрегатор такси «Ситимобил» совместно с Минтрансом Подмосковья организовал 4 тысячи бесплатных поездок для врачей на работу и домой, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящий момент воспользоваться услугой могут врачи 11 больниц в Люберцах, Электростали, Реутове, Орехово-Зуеве, Красногорске, Видном, Пушкине, Мытищах, Одинцове и Клину.

«Минтранс обратился к агрегаторам и службам такси региона для оказания помощи врачам в это непростое время. На наш запрос откликнулся агрегатор «Ситимобил» – для помощи медикам компания предоставила 4 тысячи бесплатных поездок», – говорится в сообщении.

Врачи могут воспользоваться услугой с помощью специального промокода. Ведомство будет продолжать работу по поиску возможной помощи для медиков.

«Для «Ситимобил» большая честь помогать врачам – это люди, которые сейчас рискуют собственным здоровьем ради всех нас. Им сейчас приходится работать в сложных условиях и напряженном режиме, поэтому мы решили организовать для них комфортные, а главное безопасные поездки на работу и домой», – отметил исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

По его словам, все автомобили проходят дезинфекцию, водителей снабжают медицинскими масками и антисептиками.

В конце марта агрегатор также организовал бесплатные поездки для врачей НИИ имени Склифосовского. Также «Ситимобил», «Добро mail.ru» и фонд «Друзья» объявили сбор средств для оплаты услуг водителей, которые будут бесплатно возить сотрудников благотворительных организаций и медицинских учреждений.

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