РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. В подмосковном Подольске водитель иномарки не справился с управлением, он врезался в отбойник и перевернулся, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

"В Подольске 15 апреля около 14:00 водитель иномарки Volkswagenне справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся на улице Большая Серпуховская недалеко от дома №176. Пострадавших нет", - сказал сотрудник.

По словам водителя, проезжавшего мимо, движение было затруднено.