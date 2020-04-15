РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 апр. В подмосковном Красногорске ежедневно заступают на дежурство 60 сотрудников скорой помощи, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В это непростое время нам хочется поддержать красногорских медсестер и врачей, которые круглые сутки 24/7 работают на передовой в борьбе с коронавирусом. Шестьдесят сотрудников скорой помощи ежедневно заступают на смену. Каждый день всех работников скорой наше муниципальное предприятие «ПТО общественного питания» обеспечивает горячими обедами», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что 27 медиков инфекционного отделения Красногорской горбольницы №1 вообще не ездят домой, чтобы не создавать угрозу для родных и близких. Администрация решила вопрос их временного проживания в гостинице «Зенит».

Благотворительный фонд «Соратники» и красногорская шоколадная фабрика «Конфаэль» доставили медработникам сладкие наборы.

«Со своей стороны мы оказываем нашим медицинским учреждениям необходимую помощь и поддержку. И каждый день говорим всем нашим врачам, медсестрам, санитаркам, техническому персоналу большое спасибо», - заключила Хаймурзина.