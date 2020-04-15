РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 15 апр. В вечернее и ночное время с 13 по 29 апреля расписание некоторых электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) претерпело изменение, кроме этого будет изменен график движения поездов в дневное время 18 и 19 апреля, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Некоторые поезда проследуют от станции Лосиноостровская до Мытищ без остановок, будут отменены ряд электропоездов на участках Монино – Москва, Москва – Пушкино, Мытищи – Москва, Пушкино – Москва, Мытищи – Болшево, Москва – Александров», - говорится в сообщении.

В связи с этим, жителям городского округа, которые пользуются железнодорожным транспортом, необходимо заранее продумывать свою поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК: https://central-ppk.ru/new/ .

Также измененное расписание будет вывешено на железнодорожных станциях.