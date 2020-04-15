РИАМО - 15 апр. У нового Дома культуры на территории Центрального парка в подмосковном Реутове высадили 11 кустовых лип, которые впоследствии будут выполнять функцию живой изгороди, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Шестилетние саженцы кустовых лип в количестве 11 штук высадили на территории, прилегающей к новому Дому культуры в Реутове. Этот вид ниже обычных лип в семь раз, через несколько лет декоративные растения достигнут трех метров в высоту», - говорится в сообщении.

По словам специалистов муниципального учреждения «Городское хозяйство и благоустройство», кустовые липы во время летнего цветения источают приятный аромат, а их густая зелень будет выполнять функцию живой изгороди и таким образом защитит территорию нового ДК от транспорта, проезжающего по улице Южная.

Кроме того, на прошлой неделе в сквере рядом с мемориалом Славы была высажена аллея из 12 саженцев красного клена. Вместе с уже растущими здесь кустами сирени и елями она образует новый ярус зеленых насаждений в рамках создания экологического каркаса городского округа.