РИАМО - 15 апр. Снег с дождем прогнозируется в Подмосковье в среду, водителям на дорогах нужно быть крайне бдительными и не выезжать без особой необходимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среду антициклон принесет в Московский регион небольшие, местами умеренные осадки.

«Сегодня в течение дня в Подмосковье усилится снег с дождем. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД. Не выезжайте без крайней необходимости. Оставайтесь, пожалуйста, дома!» — говорится в сообщении.

На территории столицы 16 апреля ожидается самый сильный дождь за месяц, может выпасть порядка 27% от месячной нормы осадков.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на 16-17 апреля из-за порывистого ветра.