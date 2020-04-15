РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. Более 1000 детей городского округа Мытищи стали участниками проекта Совета Федерации «Эколята» за 4 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду отмечается День экологических знаний. Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения.

«В городском округе Мытищи вопросу экопросвещения отводится большое внимание. В 2015 году наш округ вошел в пилотный проект Совета Федерации «Эколята». За 4 года реализации проекта участниками движения «Эколята» стали более 1000 мытищинских детей, которые являются активными участниками и порой организаторами на уровне учреждений экологических акций и мероприятий», - говорится в сообщении.

В 2019 году Мытищи обновили формат сотрудничества с национальным парком «Лосиный остров» с целью формирования экологической культуры и развития экологического просвещения детей.

«Запущен цикл познавательных лекций от биологов/экологов национального парка и администрации Мытищ для учащихся образовательных учреждений округа. Также наши ребята теперь имеют возможность готовить свои научные работы на базе «Лосиной биостанции». На данный момент (до принятия карантинных мер) подобные лекции, при поддержке управления образования, прошли в школах №№ 8, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 27, 29, гимназии №1, лицеях №№33 и 34, Поведниковской СОШ. В них приняло участие более 1500 детей», - говорится в материале.

За последние три года Мытищи благодаря активному участию жителей традиционно в числе победителей экологических марафонов и акций по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!», отслужившей техники и электроники «Школа утилизации: электроника», сдаче покрышек, сбору «Добрых крышечек».

«И вдвойне приятно наблюдать за уже сложившимися экологическими традициями в мытищинских семьях – совместные посадки деревьев «Лес Победы!» и «Посади свое дерево!», создание именных кормушек и скворечников для птиц в парках и скверах округа, семейное участие в экопраздниках», - добавляется в материале.

Формирование экологической культуры – это важнейший шаг к решению существующих проблем. Именно с этой целью в Мытищах выстроена система непрерывного экологического образования детей: начиная от младших групп детского сада, дошколят, продолжая школьниками на протяжении всей учебы, заканчивая студентами средне специальных и высших учебных заведений.