РИАМО - 15 апр. На дорогах Московской области за минувшие сутки задержали 33 водителя в нетрезвом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Произошло три ДТП за сутки, четыре человека получили ранения, никто не погиб. Задержано 33 водителя в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Число автомобилей на подмосковных дорогах выросло на 9% за минувшие сутки.

В Московском регионе из-за распространения коронавируса начал действовать пропускной режим. Цифровой пропуск обязательно нужен тем, кто совершает поездки на личном и общественном транспорте.