РИАМО - 15 апр. Жители Москвы и городов Подмосковья демонстрируют ответственное отношение к соблюдению домашнего режима, который действует в регионе из-за эпидемии коронавируса, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов среды, индекс самоизоляции в столице составляет 3,4 балла, в новой Москве он доходит до 4,1 балла.

В Подмосковье также зафиксирован высокий уровень самоизоляции. Так, в микрорайоне Железнодорожный Балашихи он составляет 4 балла, в Лобне – 3,9 балла, в Красногорске и Люберцах – 3,7 балла. На остальной территории Балашихи, в Королеве и Ивантеевке индекс установился на отметке в 3,6 балла.

В это же время накануне индекс самоизоляции в Московском регионе был ниже. Так, днем 14 апреля в Москве индекс составлял 3,2 балла.

Индекс самоизоляции «Яндекса» отражает отношение жителей к требованию соблюдать режим нахождения дома во время эпидемии. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице.

В среду в Москве и Подмосковье ужесточили антикоронавирусные меры. Теперь для поездки по региону на личном и общественном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска. Проверками пропусков занимаются правоохранительные органы.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.