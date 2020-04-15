РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Управляющая компания МУП «СЕЗ» отремонтировала наземный трубопровод в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду в Южном поселке микрорайона Климовск в районе многоквартирных домов №№11 и 12 сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» привели наземный трубопровод в порядок: где возникла необходимость - отремонтировали, покрасили», - говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей компании очистили от мусора территорию у трубопровода.