РИАМО - 15 апр. Количество автомобилей на подмосковных дорогах по данным на вторник, 14 апреля, выросло на 9% по сравнению с понедельником, 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Число автомобилей выросло на 9% по отношению к понедельнику. Па въездах и выездах из городов в местах обустройства постов досмотра было затруднено движение», — отмечается в материале.

Число нарушений ПДД снизилось на 20% к понедельнику — 76 тысяч за сутки. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. За сутки в регионе произошло три ДТП. Четыре человека получили ранения, погибших нет.

Для всех жителей Подмосковья действует режим самоизоляции. Для передвижения на любом виде транспорта в Московском регионе со среды обязателен цифровой пропуск.