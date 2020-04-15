РИАМО - 15 апр. За последнее время число желающих работать в сфере доставки еды выросло в пять-шесть раз, при этом спрос на «еду до двери» в условиях ужесточения самоизоляции вырос не так сильно, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ожидании заказов курьеры из службы доставки стоят у дверей ресторана. Они оснащены средствами защиты и выглядят абсолютно здоровыми.

«Мне не страшно заболеть. У нас все есть: маски, перчатки. Все это нам выдают!» — сказал курьер Фархад.

Риск заразиться на безлюдных улицах снижается. Для курьеров в условиях самоизоляции появилась возможность заработать неплохие деньги. Новые люди приходят из отраслей, на которые сильнее всего повлияла ситуация с коронавирусом – есть кандидаты из ресторанной индустрии и ритейла.

«График у нас свободный. Вчера я заработал 1,5 тысячи рублей. Как кто хочет, так и работает: можно один заказ за день сделать, а можно - пятнадцать», – рассказал курьер Бахтияр.

Спрос на доставку еды в условиях ужесточения режима карантина вырос на десятки процентов. В ресторанах быстрого питания McDonald’s и KFC у каждого курьера измеряют температуру, они сами дезинфицируют сумки и моют руки.

«Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» ранее запустили сервис по бесконтактной доставке еды. Все заказы оплачиваются онлайн, а курьеры оставляют товары у двери, после чего покупатель может самостоятельно забрать их, не контактируя с доставщиком.

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