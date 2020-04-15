РИАМО – 15 апр. Автоэксперт Роман Гуляев рассказал, что при выборе летней резины нужно обращать внимание на отзывы пользователей в Сети, так как на рынке очень много брендов, и с большинством из них знакомы лишь профессионалы, сообщает Nation News.

При этом автоэксперт подчеркнул, что сейчас можно найти резину хорошего качества, сделанную в Китае.

«У китайских производителей довольно большой рынок в России, доверять им можно, но нужно смотреть на конкретный бренд, опираясь на отзывы в Сети», — отметил Гуляев.

Он посоветовал также не покупать всесезонную резину. Такие покрышки не обеспечивают достаточного сцепления с дорогой зимой и чрезмерно шумят летом. Согласно законодательству России, зимой должна применяться зимняя резина, а летом – летняя.

При покупке резины нужно помнить, что выбор зависит не только от радиуса колеса, но и от персональных особенностей вождения, индивидуальных потребностей и других факторов.