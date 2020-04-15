РИАМО - 15 апр. В столице заработали на полную мощность 45 амбулаторных КТ-центров, где проводится диагностика пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщает московский оперштаб по коронавирусу.

КТ-центры открылись на базе городских поликлиник, в которых есть кабинеты компьютерной томографии.

«Поставить диагноз «коронавирусная инфекция» на основании только лабораторных исследований возможно далеко не во всех случаях. Поэтому мы по предложению Клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что на данный момент в столице заработало 45 таких центров, где провели уже более 5 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки. В 27% случаев зафиксировали вирусную пневмонию. Свыше 1 тысячи пациентов получили противовирусные лекарства.

Людям с подозрением на коронавирус в этих центрах проводят дополнительные обследования. Среди них - общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на коронавирус, УЗИ-исследование. Это позволяет поставить правильный диагноз, а также определить характер заболевания.

Как только врачи поставили диагноз, исходя из клинической картины они решают, нуждается ли пациент в госпитализации. Центры ведут работу в круглосуточном режиме.

Здания поликлиник, где расположились КТ-центры, временно закрыли для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах, что необходимо для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находиться в своих квартирах или домах, выходить можно только в случае крайней необходимости. Со среды в столице для перемещения на личном и общественном транспорте обязательно нужен электронный пропуск.

В Москве общее число заразившихся коронавирусом достигло 14776 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Профессия курьера стала самой популярной во время пандемии коронавируса. В сферу по доставке еды массово стали устраиваться безработные.

- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

- Автоматизированную проверку пропусков запустят в московском метро. Утром из‑за ручной проверки на входе в метро образовались очереди.

- За сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26.

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.