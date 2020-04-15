РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. На авторской онлайн-прогулке с директором музея-заповедника «Царицыно» Елизаветой Фокиной жители Люберец узнают об истории построек комплекса, его архитектурных особенностях, флоре и фауне парка, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На авторской онлайн-прогулке жители узнают об истории построек музея-заповедника «Царицыно». Также на официальном сайте музея доступны увлекательные экскурсии по выставкам: «Екатерина II. Золотой век Российской империи», «Искусство большого стиля», «Наградная система Российской империи», «Ожившая пьеса имперетрицы», - говорится в сообщении.

Для юных люберчан будут интересны короткие авторские мультфильмы. Каждый мультик посвящен отдельной исторической эпохе. Обычно их показывают в экспозиции Детского музея, но теперь ребята могут посмотреть их дома.

На сайте музея можно найти также встречи с музыкантами и лекции музейных специалистов.