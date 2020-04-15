РИАМО - 15 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что полицейских, которые проверяли пропуска на входе в московское метро, из-за чего образовались очереди, не накажут, сообщает Газета.ru.

«В настоящее время они (наказания) никак не оговариваются и не предусматриваются», — сказал Песков.

Полицейские проверяли всех людей, которые хотели попасть в метро, на наличие пропусков. Каждый обязан был предъявить паспорт в открытом виде и спецпропуск. Цифровой код проверялся с помощью планшетов, в связи с чем образовались длинные очереди.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находиться в своих квартирах или домах, выходить можно только в случае крайней необходимости. Со среды в столице для перемещения на личном и общественном транспорте необходимо иметь электронный пропуск.

В столице общее число заразившихся коронавирусом за период эпидемии достигло 14 776 человек, а по всей России - 24 490.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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Хотим узнать ваше мнение Готовы ли вы отработать дни простоя из‑за карантина? 31% Да, если все дни оплатят 31% Нет, если официально не заставят 31% Я и так работаю 31% Мне все равно Результаты

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