РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» проведут весенний учет лосей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Ежегодно в Лосином острове проводится ряд полевых работ, целью которых является инвентаризация популяции животных, обитающих на территории парка. Помимо зимнего маршрутного учета, в национальном парке используется метод весеннего учета по зимним дефекациям. Весенний учет лосей проводится в срок между полным сходом снега и до появления первой лесной растительности», - говорится в сообщении.

В 2019 году весенний учет лосей проводился с 22 по 26 апреля на территории Лосинопогонного, Мытищинского, Лосиноостровского и Яузского лесопарков общей площадью 48 000 гектаров. После обработки полученных данных были подтверждены и уточнены результаты зимнего маршрутного учета, численность лосей в национальном парке составила 57 особей.