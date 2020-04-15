РИАМО - 15 апр. Москва и Московская область лидируют по абсолютному числу проведенных исследований на коронавирус среди других субъектов России, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

На первом месте расположилась Москва – здесь провели больше 395 тысяч анализов на инфекцию, на втором – Московская область, где провели свыше 145 тысяч тестов. На третьем место стоит Санкт- Петербург (свыше 80 тысяч анализов), на четвертом Свердловская область (более 38 тысяч анализов), на пятом – Краснодарский край (более 35 тысяч анализов).

«По состоянию на 15 апреля, проведено более 1,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Кроме того, Москва находится на втором месте в рейтинге количества проведенных исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. По этому показателю, в столице взяли анализ у 3144,96 человек на 100 тысяч населения.

Сегодня в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на Covid-2019.

Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие коронавируса. За последние сутки в РФ подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. Из них 1774 в Москве и 272 в регионе.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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- Около половины россиян готовы отработать дни простоя из‑за карантина

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- Свыше 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализировали в Москве за сутки. Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться дома на самоизоляции и лечении.

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- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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