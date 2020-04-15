РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. В период пандемии травмпункт в Московском областном центре охраны материнства и детства Люберец продолжает работу в прежнем режиме, сообщила главный врач учреждения Татьяна Мельник.

«Травмпункт расположен в здании детской поликлиники №2 на Октябрьском проспекте, дом №338, он по-прежнему работает круглосуточно. На случай, если ребенку потребуется госпитализация, врач выдаст направление в отделение травматологии-ортопедии», - сказала Мельник.

Она также сообщила режим приема пациентов.

«С 8:00 до 19:00 в травмпункт можно войти через главный вход, с 19:00 до 8:00 - с торцевого входа», - уточнила Мельник.