РИАМО - 15 апр. Московский бизнесмен заказал у поставщика медицинские маски на сумму в 14 миллионов рублей, однако дефицитный товар покупателю так и не доставили, сообщается на сайте kp.ru.

«41-летний предприниматель нашел в сети поставщика дефицитного товара. Этот мужчина назвался Андреем, представителем оптового поставщика фармацевтической продукции, и пообещал продать заказчику полмиллиона медицинских масок по выгодной для нынешнего времени цене – всего за 28 рублей за штуку», – отмечается в материале.

Встреча состоялась в офисе бизнесмена 1 апреля, где мужчины заключили договор на поставку 500 тысяч медицинских масок, одним из условий была полная предоплата. Предприниматель в тот же день перевел на счет поставщика 14 миллионов рублей, однако обещанный товар не получил.

Потерпевший заявил о случившемся в правоохранительные органы 13 апреля, сообщив, что медицинские маски он так и не получил, а денежные средства возвращены не были.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает недобросовестного исполнителя.

Медицинские маски подорожали почти в девять раз по сравнению с прошлым годом. В столице наблюдается дефицит этого товара.

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15 АПРЕЛЯ

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