РИАМО - 15 апр. Тверской районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей владелицу салона красоты из-за работы в период режима самоизоляции, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы суда.

«Пятнадцатого апреля 2020 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновной ИП Молокиной Дарьи в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что владелица салона красоты во время режима самоизоляции оказывала бьюти-услуги, в частности, макияжа, маникюра и парикмахерские услуги, тем самым нарушила предписание территориального органа Роспотребнадзора и проигнорировала соблюдения требований указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности».

Из-за распространения коронавируса в столице действует режим повышенной готовности. Временно остановлена работа большинства предприятий, в том числе салонов красоты.

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15 АПРЕЛЯ

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