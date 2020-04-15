РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО «Хартия» привезли пенсионерам Балашихи продукты и товары первой необходимости в ходе благотворительной акции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Они привозят наборы из 15 наименований, в которые входят разные крупы, макароны, сладости, консервы, масло, чай, сахар, а также средства для стирки и для мытья посуды.

«Одинокопроживающим жителям Балашихи пожилого возраста доставили на дом продукты и товары первой необходимости. Благотворительную акцию по оказанию помощи самоизолированным гражданам проводят сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Хартия», - говорится в сообщении.

Акция будет проводиться на время действия режима повышенной готовности. При транспортировке продукции соблюдаются все необходимые противовирусные меры безопасности.