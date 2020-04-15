РИАМО - 15 апр. На дорогах Московской области сотрудники ГИБДД проверяют у водителей и пассажиров наличие электронных пропусков с помощью планшета, сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Королев.

В Московской области со среды для передвижения на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровые пропуска. Такие меры ввели для сдерживания распространения Covid-2019.

ГИБДД начала проверять пропуска через программу и приобретенные планшеты. Пока ведется проверка только областных пропусков. Вечером должна появиться опция проверки столичных пропусков.

По словам Королева, сотрудникам ГИБДД в регионе не нужно вводить номер пропуска в систему. Они открывают программу на планшете, сканируют QR-код с телефона и сразу получают результат – действителен пропуск или нет.

Процедура проверки пропуска занимает несколько секунд.

Базы пропусков по Подмосковью и столице должны быть объединены к вечеру среды.

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15 АПРЕЛЯ

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