РИАМО - 15 апр. На дорогах Московской области сотрудники ГИБДД проверяют у водителей и пассажиров наличие электронных пропусков с помощью планшета, сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Королев.
В Московской области со среды для передвижения на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровые пропуска. Такие меры ввели для сдерживания распространения Covid-2019.
ГИБДД начала проверять пропуска через программу и приобретенные планшеты. Пока ведется проверка только областных пропусков. Вечером должна появиться опция проверки столичных пропусков.
По словам Королева, сотрудникам ГИБДД в регионе не нужно вводить номер пропуска в систему. Они открывают программу на планшете, сканируют QR-код с телефона и сразу получают результат – действителен пропуск или нет.
Процедура проверки пропуска занимает несколько секунд.
Базы пропусков по Подмосковью и столице должны быть объединены к вечеру среды.
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15 АПРЕЛЯ
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