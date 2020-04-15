РИАМО – 15 апр. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что в России не наблюдается резкого роста числа заразившихся коронавирусом, сообщает aif.ru.

По ее словам, в стране идет вполне управляемый процесс. В пример она приводит зарубежные страны, в которых также действует карантин и там ситуация с заболеваемостью более-менее благополучная.

«Поэтому если мы сейчас сохраним эти строгие меры, то у нас останется совсем чуть-чуть, чтобы опустить кривую роста заболеваемости, которая могла бы быть ниже, пойди мы на более жесткие меры уже с 26 марта. И сейчас было бы меньше заболевших. Но если бы ничего не вводили, то сейчас бы превысили цифру в 100 тысяч», - сказала Попович.

В свою очередь завкафедрой инфекционных болезней РУДН, профессор Галина Кожевникова рассказала, что прирост больных сейчас связан с длительным инкубационным периодом коронавируса.

«Так что те, кто заразился две недели назад, сейчас как раз могут давать симптоматику и прирост больных. Второй очень важный момент — увеличение количества обследованных. Сейчас диагностируют не только тех, у кого явная клиника, но и контактных. И вообще просто здоровые люди сами могут пойти и обследоваться на коронавирус», - отметила профессор.

Также число зараженных может расти из-за того, что из-за рубежа вернулись россияне. Среди них могли выявить носителей инфекции.

«Так что никакой резкой вспышки нет, все вполне закономерно. Поэтому паниковать не нужно», - заверила Кожевникова.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов.

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15 АПРЕЛЯ

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