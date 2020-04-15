РИАМО – 15 апр. Стоимость бензина на прошлой неделе начала снижаться на территориях субъектов России, сообщает Газета.ru.

Самое большое снижение цен произошло в Сибири – здесь марка АИ-92 подешевела на 23 копейки, а АИ-95 — на 13 копеек. Несколько меньше цена на топливо упала на Урале, Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Приволжском федеральном округе, а также в Центральном, Южном и Северо-Западном округах.

«В среднем по стране цена обеих марок снизилась на 3-4 копейки. Однако дизельное топливо подорожало. Летнее — на 59 копеек, а зимнее — на 13 копеек», - говорится в сообщении.

В России цена на бензин остается примерно в той же ценовой категории, так как в стране действует демпфер — механизм сглаживания цен.