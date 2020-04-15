РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил медикам из Люберец 10 тысяч текстильных масок от компании Sky Lake, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий передал в Люберецкую областную больницу и в Люберецкую станцию скорой медицинской помощи 10 тысяч текстильных масок от компании Sky Lake, 230 защитных комбинезонов от компании IREKS и защитные экраны для лица от компании «ЛазерСтиль».

«На протяжении всего этого времени мы плотно работаем с врачами и с руководством Люберецкого здравоохранения. Понятно, что к такому массовому заболеванию никто не был готов. Мы готовим все это на ходу, врачам отдельное спасибо, они на передовой. Наша задача обеспечить медработников средствами защиты, мы это делаем. Спасибо за это нашим предприятиям. Мы в состоянии обеспечить наших медиков всем необходимым», - сказал Ружицкий.

По его словам, они подготовили пансионат в поселке Малаховка для проживания врачей и медперсонала, которые работают с инфецированными.

Помимо этого, компания LeBo передала для медиков кофе, сахар, одноразовую посуду и капельные кофеварки.