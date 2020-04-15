РИАМО-15 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что столичные власти были вынуждены ввести пропускной режим по причине ситуации с распространением коронавируса, полиция справилась, несмотря на трудности, сообщает Газета.ru.

«В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой. К большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило городские власти ввести режим пропусков», – сказал Песков.

Он добавил, что проверка пропусков началась не слишком гладко, но нельзя говорить, что полицейские не справляются.

«Конечно, (такое скопление людей) – это очень нежелательно. Это именно то, что сейчас стараются предотвратить московские власти. Говорить о том, что полиция не справляется, нельзя. Полиция только начала выполнять эту функцию по обеспечению пропускного режима», — отметил пресс-секретарь.

15 апреля в столичной подземке образовались очереди из-за того, что сотрудники МВД проверяли наличие цифровых пропусков у москвичей.

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15 АПРЕЛЯ

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