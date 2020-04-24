архив пресс-службы «Галс-Девелопмент»

Холлы – это не продолжение улицы, а начало уютного дома. Для внутренних общественных пространств и интерьеров квартала «Искра-Парк» был разработан современный многофункциональный дизайн. С первого же взгляда он напомнит вам о парадных залах знаменитых московских гостиниц и эпохальных сталинских высоток.