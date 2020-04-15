РИАМО - 15 апр. За первый квартал 2020 года клиенты дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» заключили около 40 тысяч договоров накопительного страхования жизни (НСЖ), говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Жители Московской области планируют накопить при помощи страхования в среднем 983 тысяч рублей. Подмосковье заняло девятое место в рейтинге самых крупных сумм, которые копят жители российских регионов», — отмечается в материале.

Самые большие суммы с помощью НСЖ планируют накопить жители Санкт-Петербурга — в среднем 1,134 миллиона рублей. На втором и третьем местах расположились жители Чувашии (1,088 миллиона рублей) и Амурской области (1,073 миллиона рублей).

Помимо Московской области в топ-10 регионов по сумме планируемых накоплений вошли также Марий Эл (1,056 миллиона рублей), Пензенская область (1,053 миллиона рублей), Татарстан (1,052 миллиона рублей), Сахалинская область (1,045 миллиона рублей), Камчатский край (994 тысячи рублей) и Калужская область (963 тысячи рублей). Самые скромные суммы копят жители Чукотки и Ингушетии (по 250 тысяч рублей), а также Калмыкии (259 тысяч рублей).

Накопительное страхование жизни — это программа, созданная специально для формирования финансового резерва к определенному сроку под любые цели, например, для оплаты высшего образования детей или покупки квартиры.

Программа обеспечивает страховой защитой жизнь и здоровье клиента на весь период действия договора НСЖ. Важная составляющая продукта заключается в том, что при наступлении неблагоприятных событий, компания продолжит делать за клиента регулярные взносы.

«Очень важно иметь финансовую подушку безопасности для себя и своей семьи на случай непредвиденных обстоятельств в жизни. Накопительное страхование жизни позволяет сформировать капитал даже при небольших взносах от 2 тысяч рублей в месяц. При этом на протяжении всего срока действия договора НСЖ жизнь и здоровье клиента застрахованы, в том числе, на случай заболевания коронавирусом», — отметила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

По ее словам, банк постоянно совершенствует сервисы и совсем недавно вывел в онлайн постпродажное обслуживание по договорам НСЖ. Теперь клиенты могут совершать все основные операции по своим договорам дистанционно.

В целом по России клиенты Сбербанка копят при помощи страхования в среднем по 1 миллиону рублей. При этом с каждым годом они увеличивают суммы, которые хотят сформировать при помощи НСЖ. К примеру, сумма в 1 миллион рублей на 12% превышает прошлогодние планы россиян по накоплениям, а в 2018 году клиенты страховой компании запланировали накопить в среднем лишь 800 тысяч рублей.